Hamas diz estar se esforçando para remover obstáculos ao cessar-fogo com Israel

Os mediadores que participam das negociações para o fim da guerra entre Israel e o Hamas em Sharm el-Sheikh, no Egito, "estão aplicando grandes esforços para remover quaisquer obstáculos às etapas de implementação do cessar-fogo", afirmou nesta quarta-feira, 8, o Hamas, em comunicado divulgado no Telegram. Segundo o grupo, "um espírito de otimismo prevalece entre todos" os envolvidos nas conversas para o término do conflito em Gaza.

De acordo com o assessor de imprensa do chefe do gabinete político do Hamas, Taher al-Nounou, a delegação apresentou "a postura positiva e o senso de responsabilidade necessários para alcançar o progresso desejado e concluir o acordo" de paz proposto pelo presidente norte-americano, Donald Trump.