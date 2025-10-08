Guarda Nacional dos EUA se aproxima de Chicago e pode estar em Memphis até sexta-feira

Tropas da Guarda Nacional estão posicionadas nos arredores de Chicago e também podem estar em Memphis até sexta-feira (10) enquanto a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, avança com sua política agressiva em relação ao crime nas grandes cidades - com ou sem o apoio dos líderes locais. A presença das tropas em um centro da Reserva do Exército em Illinois ocorreu apesar de um processo judicial e da vigorosa oposição de líderes democratas. Sua missão exata não estava clara, mas a administração Trump lançou uma operação agressiva de aplicação da imigração na terceira maior cidade do país no mês passado.

Trump chamou Chicago de "inferno" do crime, apesar das estatísticas policiais mostrarem quedas significativas no crime, incluindo homicídios. Em Memphis, no Tennessee, o governador republicano Bill Lee disse que as tropas serão comandadas pelo Serviço de Delegados dos EUA para "desempenhar um papel de apoio crítico" à aplicação da lei, embora isso ainda não tenha sido definido. A chefe de polícia de Memphis, Cerelyn Davis, afirmou que um pequeno grupo de comandantes já estava na cidade, planejando a chegada das tropas da Guarda. Illinois e Chicago estão pedindo a um juiz federal que interrompa as ações de Trump. Uma audiência judicial sobre o processo está agendada para quinta-feira. Uma audiência no tribunal de apelações sobre a tentativa do governo de implantar a Guarda em Portland, no Oregon, também está marcada para amanhã. Fonte: The Associated Press*