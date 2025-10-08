França: Lecornu diz haver 'desejo' de garantir acordo orçamentário antes do fim do ano

O primeiro-ministro demissionário da França, Sébastien Lecornu, demonstrou esperanças nesta quarta-feira (8) de que um compromisso entre forças partidárias possa ser alcançado para encerrar a crise política no país e evitar a convocação de novas eleições.

"Há um desejo de garantir um acordo orçamentário antes do fim do ano", disse Lecornu, antes de se reunir com legisladores socialistas. "Esse desejo está criando impulso e convergência, o que claramente adia a perspectiva de uma dissolução," do Parlamento, acrescentou ele.