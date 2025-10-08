Família de um refém nepalês em Gaza diz manter a esperança após vídeo

A irmã de um refém nepalês mantido em cativeiro em Gaza afirmou nesta quarta-feira (8) que continua esperançosa de que ele esteja vivo, depois que a família divulgou um vídeo de quase dois anos em que ele aparece como prisioneiro. O breve vídeo de Bipin Joshi, recuperado pelo Exército israelense, mostra o jovem se apresentando em inglês e teria sido gravado em novembro de 2023, informou a família nesta quarta-feira.

É o único sinal de vida recebido desde 7 de outubro de 2023, data em que ele foi sequestrado em um kibutz durante o ataque do movimento islamista Hamas no sul de Israel. As partes em conflito estão conduzindo negociações indiretas no Egito para tentar chegar a um acordo de cessar-fogo em Gaza e à libertação dos reféns em troca de prisioneiros palestinos. A irmã, Pushpa Joshi, de 18 anos, declarou à imprensa, por videoconferência, que a família havia visto as imagens pela primeira vez há cerca de um ano e esperava que sua divulgação nesta quarta-feira "exercesse alguma pressão sobre [os negociadores], para que pudessem compreender [a] dor". Bipin Joshi, estudante de agricultura de 22 anos na época do sequestro, fazia parte de um grupo de nepaleses que havia chegado a Israel três semanas antes do ataque de 7 de outubro.