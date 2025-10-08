Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ex-chefe do FBI James Comey se declara não culpado em caso impulsionado por Trump

Ex-chefe do FBI James Comey se declara não culpado em caso impulsionado por Trump

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ex-diretor do FBI James Comey, um crítico ferrenho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou-se não culpado nesta quarta-feira (8) das acusações de obstrução de uma comissão investigativa parlamentar e de falso testemunho perante o Congresso. 

O advogado de Comey, Patrick Fitzgerald, apresentou a declaração do ex-chefe do FBI em uma audiência em um tribunal federal em Alexandria, Virgínia.

cl/aha/mar/val/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar