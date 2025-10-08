Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Economia global não está tão ruim quanto se temia, diz diretora do FMI

Autor AFP
AFP Autor
A economia global está apresentando um desempenho melhor do que o esperado, "mas pior do que o necessário", disse a diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, nesta quarta-feira (8). 

Ela fez essa declaração em seu tradicional discurso de abertura antes das reuniões do FMI e do Banco Mundial, agendadas para a próxima semana em Washington. 

A economia global, "de modo geral, resistiu a tensões agudas" e está apresentando um desempenho "melhor" do que o esperado, "mas pior do que o necessário", disse Georgieva.

