Com orçamento limitado, ONU reduzirá em 25% número de Capacetes Azuis no mundo (alto funcionário)

A ONU reduzirá em 25% o número de Capacetes Azuis destacados no mundo nos próximos meses — ou seja, entre 13 mil e 14 mil militares e policiais a menos — devido principalmente aos cortes de financiamento dos Estados Unidos para a organização, anunciou nesta quarta-feira (8) um alto funcionário.

"Teremos que repatriar e reduzir em aproximadamente 25% o número de nossos efetivos de manutenção da paz, militares e policiais, assim como seus equipamentos, e um número importante de funcionários civis das missões também será afetado", afirmou o funcionário sob condição de anonimato.