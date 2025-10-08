Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com orçamento limitado, ONU reduzirá em 25% número de Capacetes Azuis no mundo (alto funcionário)

A ONU reduzirá em 25% o número de Capacetes Azuis destacados no mundo nos próximos meses — ou seja, entre 13 mil e 14 mil militares e policiais a menos — devido principalmente aos cortes de financiamento dos Estados Unidos para a organização, anunciou nesta quarta-feira (8) um alto funcionário.

"Teremos que repatriar e reduzir em aproximadamente 25% o número de nossos efetivos de manutenção da paz, militares e policiais, assim como seus equipamentos, e um número importante de funcionários civis das missões também será afetado", afirmou o funcionário sob condição de anonimato.

eua onu

