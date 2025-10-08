Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China anuncia novos controles de exportação de terras raras



Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A China anunciou nesta quinta-feira (9) novos controles de exportação de tecnologias relacionadas com as terras raras, que se somam às regulações aplicadas a essa indústria.

As terras raras são um ponto de atrito nas negociações comerciais entre China e Estados Unidos, que acusam Pequim de atrasar a aprovação de licenças de exportação.

Esses metais são essenciais para a produção de computadores, baterias e novas tecnologias energéticas. Os novos controles, que entram em vigor imediatamente, exigem uma autorização para a exportação de tecnologias usadas na extração desses metais e na fusão, informou o Ministério do Comércio chinês.

A permissão também é necessária para as tecnologias de "montagem, ajuste, manutenção, reparo e melhoria das linhas de produção", acrescentou a pasta.

Em outro anúncio, o ministério informou que vai aplicar restrições adicionais a entidades estrangeiras que exportam produtos relacionados com terras raras fora da China.

"Durante algum tempo, organizações e indivíduos do exterior transferiram ou forneceram produtos controlados de terras raras para uso direto ou indireto em áreas sensíveis, como operações militares", destacou um porta-voz da pasta, acrescentando que essa prática causou um "dano significativo ou potenciais ameaças à segurança e aos interesses nacionais da China, e impactou de forma negativa a paz e a estabilidade internacionais".

china

