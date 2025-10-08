Boric propõe "decreto" para envio de Forças Armadas à fronteira para combater imigração irregular no Chile

O presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou nesta quarta-feira (8) um projeto de reforma constitucional para poder mobilizar as Forças Armadas na fronteira com a Bolívia sem a aprovação do Congresso, em uma medida destinada a combater a imigração irregular. O tema domina o debate para as eleições presidenciais de 16 de novembro, nas quais o mandatário de esquerda não está autorizado por lei a concorrer à reeleição.

José Antonio Kast, de extrema direita e um dos candidatos favoritos, associa a insegurança à imigração irregular, em linha com a percepção da maioria dos chilenos. Nesse sentido, ele prometeu adotar uma postura rígida em relação aos imigrantes sem documentos. A Constituição obriga os presidentes a pedir autorização ao Congresso para o envio de militares ao controle fronteiriço. Pela área comum com a Bolívia, no extremo norte, imigrantes sem documentos cruzam a pé para o Chile. "Apresentaremos uma reforma constitucional que nos permitirá, mediante decreto supremo e pelo tempo que se considerar necessário, mobilizar nossas Forças Armadas para a fronteira", anunciou Boric na localidade fronteiriça de Colchane, cerca de 2 mil km ao norte de Santiago. As Forças Armadas estão mobilizadas na região desde 2022, antes de Boric assumir o poder, em um mandato de quatro anos que terminará em março de 2026.

Sua proposta de reforma estabelecerá o envio de militares à fronteira "como uma atribuição permanente de quem seja o chefe de Estado", explicou o ministro do Interior, Álvaro Elizalde, que o acompanhou em Colchane. Embora o presidente Boric não conte com maioria no Congresso, ele confia em uma aprovação rápida do projeto de lei. Por sua vez, Kast prometeu tipificar a imigração irregular como crime, realizar deportações em massa e construir um muro com vala na fronteira com a Bolívia.