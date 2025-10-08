Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bombardeios paramilitares em hospital do Sudão deixam 20 mortos em 24 horas

Autor AFP
AFP
Tipo Notícia

Ao menos 20 civis morreram em 24 horas em ataques paramilitares a um dos últimos hospitais restantes na cidade sudanesa de El Fasher, em Darfur, informaram fontes médicas à AFP. 

O Sudão está imerso em uma guerra desde abril de 2023, que opõe as forças do chefe do exército, Abdel Fatah al-Burhan, às de seu ex-adjunto, Mohamed Hamdan Daglo, que lidera as Forças de Apoio Rápido (FAR), um grupo paramilitar. 

El Fasher é a última grande cidade de Darfur a escapar do controle dos paramilitares. 

O ataque desta quarta-feira (8) deixou pelo menos 12 mortos, incluindo um médico e um enfermeiro, e 17 feridos, de acordo com vários funcionários da unidade, que pediram anonimato. 

Na terça-feira, a maternidade do mesmo hospital foi atacada por um drone, que matou oito pessoas e feriu outras sete, segundo as mesmas fontes. 

A cidade de El Fasher está sitiada desde maio de 2024 pelas FAR, que intensificaram seus ataques de artilharia e drones desde agosto. Nas últimas semanas, os paramilitares tomaram vários setores da cidade.

Mais de um milhão de pessoas fugiram da cidade desde o início da guerra, segundo dados divulgados na terça-feira pela ONU. 

A população da cidade, que já foi a maior da região, diminuiu quase 62%, de mais de um milhão de habitantes para cerca de 413.000, segundo a agência da ONU para migrações. 

Quase 80% das famílias que precisam de cuidados médicos não têm acesso, alerta a ONU. Enquanto isso, os médicos precisam lidar com as interrupções nas telecomunicações e usam pedaços de mosquiteiros como gaze. 

A guerra no Sudão, que deixou dezenas de milhares de mortos e milhões de deslocados, causou a "pior crise humanitária do mundo", segundo a ONU.

