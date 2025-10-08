Autor de ataque à sinagoga em Manchester jurou lealdade ao EI

O homem que atacou uma sinagoga na semana passada em Manchester, norte da Inglaterra, ligou para a polícia e "jurou lealdade ao Estado Islâmico" durante a agressão, disse um porta-voz da polícia britânica antiterrorismo nesta quarta-feira (8). "No início do ataque, do lado de fora da sinagoga da Congregação Hebraica de Heaton Park, o agressor ligou para a polícia, alegando jurar lealdade ao grupo Estado Islâmico", disse o porta-voz.

O agressor, Jihad al-Shamie, um britânico de 35 anos de origem síria, foi morto a tiros pela polícia. Dois fiéis judeus, Melvin Cravitz e Adrian Daulby, foram mortos no ataque, que ocorreu no feriado do Yom Kippur e também deixou três feridos graves. A polícia reconheceu que Adrian Daulby e um dos feridos foram baleados por seus agentes enquanto tentavam impedir que o agressor entrasse no local de culto. Jihad al-Shamie jogou seu carro contra fiéis que estavam em frente à sinagoga antes de sair do veículo e atacá-los com uma faca.