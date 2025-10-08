Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ativistas brasileiros deportados de Israel para Jordânia devem chegar ao Brasil nesta quinta

Tipo Notícia

Os treze brasileiros que integravam a flotilha de ajuda humanitária para Gaza, detidos por Israel e deportados para a Jordânia, devem desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 9, de acordo com o Global Sumud Flotilla, movimento global.

No Brasil, os ativistas devem ser recepcionados por membros da flotilha, familiares e apoiadores no terminal de desembarque internacional do aeroporto.

A flotilha Global Sumud (palavra que significa "resiliência" em árabe) é um movimento humanitário que tenta furar o bloqueio à Faixa de Gaza com mantimentos.

A frota de barcos saiu de Barcelona, na Espanha, em 31 de agosto com 45 embarcações e mais de 500 pessoas.

Ativistas como a sueca Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila estavam presentes na flotilha, assim como o ator irlandês Liam Cunningham e uma delegação brasileira com 17 integrantes.

Os brasileiros foram detidos por Israel. Conforme informou o Itamaraty na terça-feira, 7, as negociações foram conduzidas pelo governo brasileiro, por meio da Embaixada do Brasil em Tel Aviv.

De acordo com o Global Sumud Flotilla, eles saíram da prisão de Ktziot e deixaram Israel pela Ponte Allenby/Rei Hussein, com destino à Jordânia, onde chegaram por volta das 6h da manhã da terça, pelo horário de Brasília.

Até o momento, o único membro da delegação brasileira que retornou foi Nicolas Calabrese, que é um cidadão argentino-italiano residente no Brasil e foi deportado com o auxílio da diplomacia italiana. Ele chegou ao País na noite de segunda-feira, 6, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde mora.

