Associação de Clubes Europeus passa a se chamar Clubes Europeus de Futebol

"Este novo nome reflete melhor quem a organização representa e o que ela defende", informou em nota a agora EFC, que "reúne mais de 800 clubes membros espalhados por 55 nações".

A poderosa Associação de Clubes Europeus (ECA, na sigla em inglês), presidida por Nasser Al-Khelaïfi, também presidente do Paris Saint-Germain, mudou seu nome para Clubes Europeus de Futebol (EFC, também em inglês), anunciou a organização nesta quarta-feira (8), durante sua assembleia geral, em Roma.

"A EFC agrupa clubes masculinos e femininos de todas as categorias em todo o continente. Sua missão: ajudar cada clube membro a crescer e se desenvolver, garantindo que, coletivamente, os clubes estejam no centro das decisões em nível regional e mundial do futebol", acrescenta o texto.

Em seu comunicado, a EFC explica que, nos últimos dois anos, triplicou seu quadro de associados, que "agora passa dos 800 clubes", "desempenhou um papel de liderança na evolução dos formatos de competição" e "fortaleceu suas parcerias estratégicas de longo prazo com a Uefa e a Fifa, para que a voz dos clubes influencie a evolução do futebol mundial".

Enquanto os jogadores se manifestam contra o grande número de jogos e o ritmo frenético do calendário, a ECA, atraída pelas vantagens financeiras da Copa do Mundo de Clubes, sempre apoiou a Fifa, que organizou a primeira edição da competição este ano nos Estados Unidos.

