Argentina goleia Nigéria (4-0) e avança às quartas de final do Mundial Sub-20

A Argentina confirmou sua condição de favorita ao golear a Nigéria por 4 a 0 nesta quarta-feira (8), pelas oitavas de final do Mundial Sub-20, no Chile, avançando para as quartas de final e, ao mesmo tempo, se vingando da eliminação sofrida diante dos africanos há dois anos no torneio juvenil sediado pelos sul-americanos. A 'Albiceleste' abriu o placar logo aos dois minutos em sua primeira grande chance, quando uma saída errada dos nigerianos permitiu que o atacante Alejo Sarco, do Bayer Leverkusen, marcasse seu quarto gol no torneio.

Uma bela cobrança de falta do meio-campista Maher Carrizo aos 23 minutos ampliou a vantagem contra as 'Águias Verdes' em um Estádio Nacional quase vazio, em Santiago. A Nigéria partiu para o ataque, permitindo que a Argentina superasse uma defesa com uma linha muito adiantada. No início do segundo tempo, uma recuperação no meio de campo deixou Carrizo cara a cara com o goleiro e o jogador do Vélez não desperdiçou, marcando seu segundo gol (53'). O atacante Mateo Silvetti ampliou a vantagem após driblar um adversário dentro da área e fazer 4 a 0 (66').

A 'Albiceleste' superou assim a decepção de ter sido eliminada pela própria Nigéria nas oitavas de final do Mundial Sub-20 de 2023, realizada na Argentina, onde perdeu por 2 a 0. Nas quartas de final os argentinos vão enfrentar o México, liderado pelo jovem astro Gilberto Mora, que marcou três gols e deu duas assistências em quatro partidas. A partida será disputada no Estádio Nacional, em Santiago, no dia 11 de outubro, às 20h (horário de Brasília).

--- Jogos das oitavas de final do Mundial Sub-20 (horário de Brasília): - Terça-feira: Ucrânia - Espanha 0 - 1

Chile - México 1 - 4 - Quarta-feira: Argentina - Nigéria 4 - 0