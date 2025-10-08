Alemanha registrará leve crescimento econômico em 2025, mas permanecerá frágil

A Alemanha registrará um leve crescimento econômico em 2025, após dois anos consecutivos de recessão e apesar das previsões de estagnação dos último meses, destacaram, nesta quarta-feira (8), as projeções atualizadas do governo. O Produto Interno Bruto alemão (PIB) deverá crescer 0,2% este ano, anunciou a ministra da Economia, Katherina Reiche, em uma coletiva de imprensa.

As últimas projeções, publicadas em abril, previam uma estagnação da atividade após uma queda do PIB de 0,9% em 2023 e 0,5% em 2024. Mas, para 2026, as autoridades agora preveem um aumento mais acentuado, embora alertem para sua fragilidade em meio à crise industrial. A coalizão entre conservadores e social-democratas liderada pelo conservador Friedrich Merz, que assumiu funções no início de maio, tenta dar um verdadeiro impulso ao PIB. Em suas projeções, o governo aposta em um crescimento de 1,3% para o próximo ano, contra 1,0% anteriormente. E para 2027, eleva o crescimento para 1,4% do PIB.

No entanto, a ministra da Economia mostrou cautela. "A economia alemã está estagnada desde 2019 [...]. A Alemanha corre o risco de ficar para trás", alertou. "As perspectivas continuam sendo modestas" para o segundo semestre, especialmente devido às tarifas americanas, que agravam a crise atual no setor manufatureiro, acrescentou. Um exemplo disso é a clara queda na produção industrial em agosto, especialmente no setor automobilístico, de acordo com números oficiais publicados nesta quarta-feira.