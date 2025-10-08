Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alemanha registrará leve crescimento econômico em 2025, mas permanecerá frágil

Autor AFP
Tipo Notícia

A Alemanha registrará um leve crescimento econômico em 2025, após dois anos consecutivos de recessão e apesar das previsões de estagnação dos último meses, destacaram, nesta quarta-feira (8), as projeções atualizadas do governo.

O Produto Interno Bruto alemão (PIB) deverá crescer 0,2% este ano, anunciou a ministra da Economia, Katherina Reiche, em uma coletiva de imprensa. 

As últimas projeções, publicadas em abril, previam uma estagnação da atividade após uma queda do PIB de 0,9% em 2023 e 0,5% em 2024.

Mas, para 2026, as autoridades agora preveem um aumento mais acentuado, embora alertem para sua fragilidade em meio à crise industrial.

A coalizão entre conservadores e social-democratas liderada pelo conservador Friedrich Merz, que assumiu funções no início de maio, tenta dar um verdadeiro impulso ao PIB.

Em suas projeções, o governo aposta em um crescimento de 1,3% para o próximo ano, contra 1,0% anteriormente. E para 2027, eleva o crescimento para 1,4% do PIB.

No entanto, a ministra da Economia mostrou cautela. "A economia alemã está estagnada desde 2019 [...]. A Alemanha corre o risco de ficar para trás", alertou.

"As perspectivas continuam sendo modestas" para o segundo semestre, especialmente devido às tarifas americanas, que agravam a crise atual no setor manufatureiro, acrescentou.

Um exemplo disso é a clara queda na produção industrial em agosto, especialmente no setor automobilístico, de acordo com números oficiais publicados nesta quarta-feira.

Apesar de um acordo assinado com o presidente americano, Donald Trump, "a política comercial imprevisível" de Washington representa um dos principais riscos para o crescimento, alertou um comunicado do Ministério.

Em 2026 e 2027, "grande parte do crescimento" virá dos centenas de milhares de euros investidos em infraestruturas que precisam ser renovadas e no setor de defesa, destacou a ministra conservadora.

Estes bilhões não aumentarão o "potencial de crescimento" futuro, "mas poderiam se tornar um trampolim se forem acompanhados de reformas estruturais", destacou a ministra.

