'Ainda preso', diz jornalista salvadorenho, deportado após viver 20 anos sem documentos nos EUA

Separado de sua família pelo que considera ter sido uma "deportação" injusta dos Estados Unidos, o jornalista salvadorenho Mario Guevara busca se recuperar do trauma que o faz se sentir "preso" em seu próprio país. Desde 2004, ele vivia nos Estados Unidos sem documentos de residência ou visto válido. Foi detido em junho no estado da Geórgia (sul), enquanto transmitia ao vivo em seu canal digital MG News um protesto contra as políticas migratórias do presidente Donald Trump.

"Foi um choque (...) emocional muito grande porque há momentos em que ainda me sindo preso", assegura o jornalista de 48 anos, ao receber a AFP na casa de sua cunhada em Apopa, aproximadamente 12 km ao norte de San Salvador. "O mais difícil foi a separação da família" e "o mais duro" foi o isolamento durante os quase quatro meses de detenção em prisões da Geórgia, Flórida e Louisiana, acrescenta. Como era uma "figura pública", as autoridades migratórias o colocaram em uma "cela solidária", onde são confinados os presos punidos por má conduta. Ele tinha apenas duas horas por dia para ver a luz do sol e tomar banho. "Eu tinha os mesmos castigos que eles sem ter cometido nenhuma falta", lamenta.

Em sua cela, relata, a luz permanecia ligada 24 horas por dia, o que lhe dificultava "saber se (era) dia ou noite". Foi "a pior tortura". - "Quase enlouqueço" - Guevara diz que sua experiência nos centros de reclusão é similar à vivida por milhares de migrantes detidos e sem comunicação.

"Quase enlouqueço. Ia dormir e acordava assustado, com o coração palpitando", lembra. Ele conta que uma psicóloga da prisão lhe disse que estava "entrando em depressão" e o orientou a se recompor em um ambiente onde outros tentavam, inclusive, o suicídio. "Depois de 110 dias, foi como se meu corpo me fizesse acreditar que era um prisioneiro. E essa tem sido a luta mental que tenho enfrentado nestes dias", comenta.

Ao lado dos filhos, Óscar, de 21 anos, e Jonathan, de 14, que chegaram a El Salvador dois dias depois dele, Guevara mostra à AFP o colete à prova de balas e o capacete que usava no dia que foi capturado. "Os quase quatro meses que passou confinado foram muito difíceis para mim. Tive que ser forte e não chorar na frente da minha família", conta seu filho, Óscar, que, como fotógrafo, assumiu a direção do site MG News. - Sonho americano -