"Ainda não estou morta": Dolly Parton dissipa rumores sobre sua saúde

"Ainda não estou morta", declarou Dolly Parton, a lenda da música country americana, em uma mensagem publicada nesta quarta-feira (8) no Instagram para dissipar rumores sobre seu estado de saúde, um dia depois de sua irmã pedir orações pela cantora. Parton, de 79 anos, cancelou em setembro uma série de shows que tinha programados em Las Vegas por motivos médicos, mas sem especificar detalhes.

Em meio a rumores crescentes, alimentados por uma publicação de sua irmã nas redes sociais na terça-feira, Parton decidiu enfrentar a situação de frente e abordar o assunto em um breve vídeo, no qual aparece em um estúdio de gravação. "Hoje é 8 de outubro, obviamente estou aqui gravando comerciais para o Grand Ole Opry [palco de shows em Nashville], e é por isso que estou vestida como uma garota do oeste", disse a cantora, com boa aparência. "Queria tranquilizar todo mundo", acrescentou. "Quero que saibam que estou bem (...) Não estou morrendo." Parton explicou que, durante a doença de seu falecido marido, acabou negligenciando sua própria saúde, razão pela qual agora os médicos a aconselharam a colocar em dia alguns cuidados e realizar determinados tratamentos, sem entrar em detalhes.

"Nada grave, mas precisei cancelar algumas coisas para ficar mais perto de casa." Na terça-feira, sua irmã Freida Parton escreveu nas redes sociais dizendo que havia passado a noite inteira "rezando" pela cantora e pedindo a seus seguidores que se unissem às orações. A publicação gerou preocupação, e a própria Freida veio a público pouco depois para afirmar que não era sua intenção "assustar ninguém nem fazer parecer algo tão grave".

"Há muitos rumores, mas achei que, se ouvissem da minha boca, saberiam que estou bem (...) Não estou pronta para morrer ainda", comentou Parton, que agradeceu as orações, mas não mencionou diretamente a irmã. Parton tinha previstas seis noites de shows em dezembro no Caesars Palace, em Las Vegas, que cancelou para se submeter "a alguns procedimentos", segundo informou em setembro. As apresentações foram remarcadas para setembro de 2026. De acordo com a imprensa local, a cantora também cancelou sua participação em novembro na cerimônia dos Prêmios dos Governadores, considerados o Oscar honorário, uma gala organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em Los Angeles para homenagear artistas por suas trajetórias e contribuições humanitárias.