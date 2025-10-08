A dupla façanha de vencer a Vendée Globe lutando contra um câncer

Se completar a Vendée Globe, a regata solo e sem escalas ao redor do mundo, já é difícil para qualquer velejador, vencê-la é ainda mais complicado. E se você fizer isso enquanto luta contra um câncer, como o francês Charlie Dalin fez em janeiro deste ano, a façanha é duplamente assombrosa e mostra a impressionante resiliência do corpo e da mente humanos. Dalin, de 41 anos, que nesta quinta-feira (9) publicará o livro "La Force du Destin" ("A Força do Destino"), revelou em uma entrevista à AFP que enfrentou a provação, que completou em um tempo recorde de 64 dias, com "um intruso a bordo", uma forma rara de câncer gastrointestinal contra o qual ele continua lutando.

"Certamente, ter esse intruso a bordo tornou a tarefa um pouco mais complicada", disse o velejador. "Hoje, vejo isso como uma dupla vitória". Em 2023, Dalin foi diagnosticado com tumor estromal gastrointestinal (GIST) dias antes de participar de outra regata, a Transat Jacques Vabre, da qual ele teve que desistir para passar por tratamento. - "Poder zarpar já era uma vitória" - Meses depois, ele voltou ao mar. "Se os médicos tivessem alguma dúvida, eu não teria feito isso", diz. "Eu não teria corrido riscos pela minha esposa e meu filho. Velejar é o meu trabalho, e eles ficaram felizes por mim quando consegui voltar para a água".

Dalin decidiu não tornar pública a sua doença, temendo frustrar seus planos de participar pela segunda vez da Vendée Globe (sua primeira participação foi na edição anterior, em 2020-2021), uma prova que é acompanhada com grande interesse na França. Dias antes do início da regata, em Les Sables-d'Olonne (oeste da França), em novembro do ano passado, um novo exame revelou que o tumor não havia crescido. "A doença também me fez ver as coisas de uma perspectiva diferente. Só o fato de poder zarpar já era uma vitória".

Uma vez longe da costa e tendo que tomar seus medicamentos diariamente, seu instinto de navegador assumiu o controle. - Pausa na carreira - Apesar do cansaço constante, Dalin passou pelo Cabo da Boa Esperança liderando a regata e arriscou enfrentar uma tempestade no oceano Índico que ameaçava despedaçar seu barco. A maioria dos participantes contornou a tormenta, seguindo uma rota mais longa.

"Segui minha estratégia, dormindo em média seis horas e meia por dia, o que já era consideravelmente mais do que na minha primeira Vendée", explicou. "Não havia distrações a bordo, então aproveitei cada momento livre para dormir". "Eu sentia dores de estômago, mas dizia a mim mesmo: 'Você não tem tempo para se preocupar com isso'. E as dores desapareceram tão rápido quanto surgiram".