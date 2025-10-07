Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Van é atingida por fogo próximo à residência oficial do primeiro-ministro da França, em Paris

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Uma van pegou fogo nas proximidades do Hotel Matignon, residência oficial do primeiro-ministro da França, em Paris, na manhã desta terça-feira, 7. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. A polícia apura se existe relação com os protestos na capital francesa.

O primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, renunciou ao cargo na segunda-feira, 6, horas após anunciar a composição de um novo gabinete. Ele teve um mandato de apenas 27 dias - o mais curto desde 1958, quando a França instituiu a Quinta República.

O presidente Emmanuel Macron aceitou a demissão do premiê, agravando a crise política vivida pela França há mais de um ano.

A renúncia aumenta a chance de uma dissolução do parlamento e da convocação de novas eleições. A França teve cinco primeiros-ministros nos últimos dois anos: Élisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou e Lecornu. Com informações da Associated Press.

