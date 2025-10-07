Trump oferece prêmio de US$ 2,5 mil a crianças imigrantes que deixarem os EUA

Oferta para "realocação" de menores desacompanhados a partir dos 14 anos foi feita pela Casa Branca em carta enviada a abrigos. Mais de 2,1 mil crianças estão hoje sob custódia federal nos EUA.O governo de Donald Trump nos Estados Unidos está oferecendo um prêmio único de 2,5 mil dólares (R$ 13,3 mil) a crianças imigrantes que regressem voluntariamente aos seus países de origem, segundo uma carta enviada nesta sexta-feira (03/10) a abrigos e confirmada por autoridades americanas de imigração. Segundo o documento, enviado pelo Escritório de Reassentamento de Refugiados do Departamento de Segurança Interna, o "auxílio único de realocação" é válido para menores desacompanhados a partir dos 14 anos de idade, mas não incluirá cidadãos mexicanos a menos que eles já tenham se comprometido a deixar os EUA antes. A oferta será feita primeiro a adolescentes de 17 anos, segundo comunicado do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE, na sigla em inglês). "Qualquer pagamento para apoiar a repatriação será feito após a autorização de um juiz de imigração e depois que o indivíduo tiver chegado ao seu país de origem", informou o órgão. Mais de 2,1 mil crianças desacompanhadas nos EUA Pela lei federal americana, crianças imigrantes que entram no país sem um pai ou guardião legal são classificadas como desacompanhadas e postas em abrigos federais até que possam ser entregues a um parente ou a cuidadores temporários. Até a quinta-feira (02/10), mais de 2,1 mil crianças desacompanhadas estavam sob custódia federal, segundo dados do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS). Desde 2019, mais de 600 mil menores desacompanhados cruzaram a fronteira do México com os EUA, segundo o governo americano. US$ 250 milhões previstos no Orçamento dos EUA para "deportações voluntárias" O governo Trump reservou 250 milhões de dólares ao Departamento de Segurança Interna para "deportações voluntárias", e ofereceu 1 mil dólares a imigrantes que deixem o país por iniciativa própria. A oferta da Casa Branca para a "deportação voluntária" de crianças foi criticada por defensores de direitos humanos. A presidente da ONG Kids in Need of Defense, Wendy Young, falou em "tática cruel". "Crianças desacompanhadas que buscam segurança nos EUA merecem nossa proteção em vez de serem coagidas a concordar em voltar às mesmas condições que colocaram suas vidas e segurança em risco", disse à agência de notícias Reuters. Já Melissa Adamson, do National Center for Youth Law, afirmou à agência de notícias AFP que o prêmio de 2,5 mil dólares pode ser a maior quantia de dinheiro que essas crianças já viram em suas vidas, o que tornaria difícil para elas avaliar os riscos de longo prazo de uma deportação voluntária ou de brigar na Justiça para tentar permanecer nos EUA. Autor: Shakeel Sobhan (com AP, Reuters)