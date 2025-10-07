Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump cita 'grandes avanços' em diálogo comercial com Canadá durante visita de Carney

AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relatou, nesta terça-feira (7), "grandes avanços" nas negociações comerciais com o Canadá, cujo primeiro-ministro, Mark Carney, fez uma visita à Casa Branca para flexibilizar as tarifas americanas impostas ao seu país. 

Esta é a segunda visita do premiê a Washington desde abril. No entanto, diferentemente de outros aliados dos Estados Unidos, ainda não conseguiu selar um acordo para frear a guerra comercial de Trump. 

"É um conflito comercial normal, não há nada de errado nisso (...). Acho que fizemos grandes avanços nos últimos meses", afirmou o presidente americano ao lado de Carney no Salão Oval. 

O primeiro-ministro canadense, que já foi presidente do banco central do Reino Unido e entrou na política há menos de um ano, é criticado em seu país, onde fez campanha apoiado em sua longa experiência em gestão de crises. 

"Usei vermelho para você", brincou Carney, referindo-se à cor da gravata que usava quando cumprimentou Trump na ala oeste da Casa Branca.  

Segundo o governo canadense, a "visita de trabalho" do premiê buscou restaurar as relações bilaterais e discutir sobre "prioridades compartilhadas em uma nova relação econômica e de segurança entre Canadá e Estados Unidos". 

A guerra comercial lançada pela administração Trump perturbou significativamente as relações entre ambos os vizinhos e afetou a economia canadense. 

O Canadá, que tem os Estados Unidos como principal parceiro comercial, registrou uma queda de seu PIB de cerca de 1,5% no segundo trimestre. 

Trump impôs tarifas a diversos produtos canadenses não cobertos pelo T-MEC, o tratado de livre comércio entre os dois países e que também inclui o México.  

