Tesla lança versões mais econômicas do Model 3 e do Model Y

A fabricante americana de veículos elétricos Tesla anunciou, nesta terça-feira (7), a comercialização de versões mais econômicas de seus carros populares Model 3 e Model Y, em um contexto de concorrência crescente e após a eliminação de um subsídio ao setor nos Estados Unidos.

"O Model Y Standard e o Model 3 Standard estão aqui", informou o grupo em uma série de mensagens em sua conta na rede X sobre seus "veículos mais acessíveis".