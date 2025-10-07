Taxas de juros dos EUA estão bem posicionadas para combater a inflação, diz autoridade do Fed

"Vejo a postura atual da política monetária como apenas ligeiramente restritiva, o que considero ser o lugar certo para se estar", disse Jeff Schmid, presidente do Federal Reserve de Kansas City, em entrevista coletiva.

As taxas de juros nos Estados Unidos estão em uma boa posição para o Federal Reserve (Fed, banco central) combater a inflação, disse um funcionário de alto escalão da agência na segunda-feira (6), rejeitando os pedidos do presidente Donald Trump por cortes nas taxas.

Schmid, que é membro votante do poderoso comitê de definição de taxas do Fed este ano, afirmou que votou a favor de um corte nas taxas no mês passado. Ele disse que foi uma "estratégia adequada de gestão de riscos", considerando os sinais de resfriamento do mercado de trabalho.

O Fed tem um mandato duplo do Congresso para agir de forma independente no combate à inflação e ao desemprego, principalmente aumentando, reduzindo ou mantendo sua taxa de juros de referência.

As declarações de Schmid contrastam fortemente com as de Trump, que critica regularmente o presidente do Fed, Jerome Powell, por não cortar as taxas com a rapidez necessária.

Os operadores de futuros estimam atualmente em cerca de 95% a probabilidade de o Fed cortar as taxas de juros em 0,25 ponto percentual em sua próxima reunião de política monetária neste mês, segundo dados do CME Group.