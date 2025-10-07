Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Premiê da França renuncia horas após anunciar novo governo

Premiê da França renuncia horas após anunciar novo governo

Pressionado pela oposição, macronista Sébastien Lecornu entrega pedido de renúncia a Macron. Ele foi o quinto premiê do segundo mandato do presidente, e o mais breve da história da França.O primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, apresentou nesta segunda-feira (06/10) sua renúncia ao presidente Emmanuel Macron, que a aceitou, anunciou o Palácio do Eliseu, após a oposição ameaçar derrubar o novo governo. A renúncia inesperada e sem precedentes aprofunda ainda mais a crise política na França, causada pela falta de uma maioria para Macron na Assembleia Nacional, que é dividida em três grandes blocos, sendo a bancada da esquerda e a da ultradireita de oposição ao governo. Em um esforço para debelar a crise, Macron encarregou Lecornu de fazer negociações de última hora com líderes no parlamento e deu a ele prazo até quarta-feira para "definir uma plataforma para ação e estabilidade para o país", segundo comunicado do governo. "A pedido do presidente, eu disse que estou pronto para conduzir conversas finais com as forças políticas para garantir a estabilidade do país", anunciou Lecornu via X, acrescentando que se reportaria na noite de quarta-feira a Macron, "de modo que ele possa tirar todas as conclusões necessárias disso". Com a demissão, o político entra para a história como o premiê mais breve que a França já teve. Menos de um mês no cargo Nomeado em 9 de setembro, Lecornu foi criticado pela oposição e até por aliados após anunciar seu gabinete na noite de domingo. O gabinete deveria realizar sua primeira reunião na tarde desta segunda-feira, e o premiê deveria apresentar sua declaração de governo à Assembleia Nacional na terça-feira. Após semanas de consultas com partidos políticos de todas as orientações, Lecornu, um aliado próximo de Macron, nomeou seus ministros no domingo. Mas a composição do gabinete irritou tanto oponentes como aliados. A crise política na França foi agravada pela decisão de Macron de convocar eleições parlamentares antecipadas em 2024, o que resultou num parlamento ainda mais fragmentado. Lecornu foi o quinto primeiro-ministro do segundo mandato de Macron, iniciado em 2022. as/cn (AFP, Reuters)

