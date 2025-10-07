Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prefeita recém-eleita é esfaqueada na Alemanha

AFP
AFP Autor
A prefeita da cidade alemã de Herdecke, perto de Dortmund, foi esfaqueada nesta terça-feira (7), em "um ato de ódio", segundo o chanceler Friedrich Merz. 

Iris Stalzer, eleita no final de setembro, foi atacada perto de sua casa, segundo o canal WDR. A imprensa local indica que a prefeita social-democrata está gravemente ferida. 

"Tememos por sua vida', disse o chanceler Merz em uma publicação no X.

