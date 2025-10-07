Prefeita recém-eleita é esfaqueada na Alemanha
A prefeita da cidade alemã de Herdecke, perto de Dortmund, foi esfaqueada nesta terça-feira (7), em "um ato de ódio", segundo o chanceler Friedrich Merz.
Iris Stalzer, eleita no final de setembro, foi atacada perto de sua casa, segundo o canal WDR. A imprensa local indica que a prefeita social-democrata está gravemente ferida.
"Tememos por sua vida', disse o chanceler Merz em uma publicação no X.
