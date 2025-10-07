Preço do ouro supera US$ 4 mil pela primeira vez

O preço do ouro ultrapassou os US$ 4.000 por onça pela primeira vez nesta quarta-feira (8), no comércio matinal na Ásia, diante da preocupação dos investidores com vários temas, entre eles o fechamento do governo americano, o que os levou a buscar um ativo seguro.

O metal era negociado a US$ 4.001,11 por onça às 2h GMT, uma alta de mais de 50% no acumulado do ano.