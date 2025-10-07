Petróleo se mantém perto do equilíbrio à espera de dados sobre demanda

Os preços do petróleo se mantiveram praticamente estáveis nesta terça-feira (7), à espera de indicadores sobre o nível da demanda, depois do anúncio de um novo aumento de produção da aliança Opep+ a partir de novembro. O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, fechou em queda de 0,03%, para 65,45 dólares.

Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em novembro, recuou 0,06%, para 61,73 dólares. No domingo, Arábia Saudita, Rússia e outros seis membros-chave da aliança Opep+ decidiram aumentar a produção de petróleo em 137.000 barris por dia a partir de novembro. O aumento era esperado, mas parte do mercado estimava que seria muito maior. Se a Opep+ "não inundar o mercado" com sua decisão, este "continuará bem abastecido ao longo dos dois próximos meses", disse à AFP o analista Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.