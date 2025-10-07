PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel recorda o segundo aniversário do ataque do Hamas, em meio a negociações para encerrar o conflito
PRÊMIOS NOBEL: Trio vence Nobel de Física por descoberta do efeito túnel quântico
=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===
JERUSALÉM:
Israel recorda o segundo aniversário do ataque do Hamas, em meio a negociações para encerrar o conflito
Israel recorda, nesta terça-feira (7), o segundo aniversário do sangrento ataque do Hamas que desencadeou a guerra em Gaza em 7 de outubro de 2023, enquanto as negociações indiretas avançam no Egito para encerrar o conflito e libertar os reféns.
(palestinos conflito diplomacia refugiados política direitos Israel, 844 palavras, já transmitida)
RE'IM:
Dois anos depois, luto continua no local do festival israelense atacado pelo Hamas
Dezenas de pessoas se reuniram nesta terça-feira (7) ao amanhecer no mesmo local no sul de Israel onde, exatamente dois anos atrás, o Hamas atacou o festival de música eletrônica Nova, deixando 370 mortos.
(palestinos conflito massacre Israel, 694 palavras, já transmitida)
=== PRÊMIOS NOBEL ===
ESTOCOLMO:
Trio vence Nobel de Física por descoberta do efeito túnel quântico
O britânico John Clarke, o francês Michel H. Devoret e o americano John M. Martinis venceram o Prêmio Nobel de Física nesta terça-feira (7) por suas pesquisas na área da mecânica quântica.
(física Nobel prêmio GB, 608 palavras, já transmitida)
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===
-- AMÉRICAS
LIMA:
Protesto de motoristas contra extorsão paralisa parcialmente Lima
Centenas de transportadores paralisaram parcialmente Lima na segunda-feira passada (6) em um protesto contra a extorsão incessante do crime organizado e os assassinatos de 47 motoristas por assassinos profissionais.
(política Peru manifestação greve crime, 592 palavras, já transmitida)
-- ÁFRICA
DACAR:
Táticas de guerra ucranianas chegam ao deserto do Saara
Longe da bacia de mineração do Donbass, Rússia e Ucrânia estão envolvidas em outra batalha indireta nas dunas do Sahel, onde Moscou apoia a junta militar do Mali e Kiev treina e aconselha rebeldes tuaregues em táticas militares.
(armas diplomacia conflito golpe Ucrânia Rússia Mali, 600 palavras, a ser transmitida)
=== ECONOMIA ===
WASHINGTON:
Brasil crescerá 2,4% em 2025, diz Banco Mundial
O Banco Mundial divulgou, nesta terça-feira (7), que a economia brasileira crescerá 2,4% em 2025, enquanto as projeções para 2026 são de 2,2%. A América Latina e o Caribe crescerão 2,3% este ano, um leve aumento em relação a 2024, mas novamente o pior desempenho regional do mundo.
(finanças América Latina economia BM, 553 palavras, já transmitida)
=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===
SAN FRANCISCO:
Megainvestimentos em IA não são uma 'bolha', mas sim 'a nova realidade', afirma executiva da OpenAI
Os impressionantes investimentos em infraestrutura de inteligência artificial (IA) não são uma bolha, mas representam a "nova realidade" para atender à crescente demanda dos usuários, afirmou na segunda-feira (6) à AFP Fidji Simo, número dois da empresa OpenAI.
(IA investimentos internet, 840 palavras, já transmitida)
=== ESPORTES ===
-- FUTEBOL
-Acompanhamento dos principais campeonatos europeus
