PRINCIPAIS NOTÍCIAS ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel recorda o segundo aniversário do ataque do Hamas, em meio a negociações para encerrar o conflito

Israel recorda, nesta terça-feira (7), o segundo aniversário do sangrento ataque do Hamas que desencadeou a guerra em Gaza em 7 de outubro de 2023, enquanto as negociações indiretas avançam no Egito para encerrar o conflito e libertar os reféns. (palestinos conflito diplomacia refugiados política direitos Israel, 844 palavras, já transmitida) RE'IM:

Dois anos depois, luto continua no local do festival israelense atacado pelo Hamas Dezenas de pessoas se reuniram nesta terça-feira (7) ao amanhecer no mesmo local no sul de Israel onde, exatamente dois anos atrás, o Hamas atacou o festival de música eletrônica Nova, deixando 370 mortos. (palestinos conflito massacre Israel, 694 palavras, já transmitida)

=== PRÊMIOS NOBEL === ESTOCOLMO: Trio vence Nobel de Física por descoberta do efeito túnel quântico