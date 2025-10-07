Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Papa apoia seu braço direito que falou de 'massacre' em Gaza

Papa apoia seu braço direito que falou de 'massacre' em Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O papa Leão XIV saiu em defesa, nesta terça-feira (7), de seu braço direito, o cardeal Pietro Parolin, que na véspera falou de "massacre" em Gaza, provocando os protestos da embaixada de Israel junto ao Vaticano.

"O cardeal expressou muito bem a opinião da Santa Sé", afirmou o papa aos jornalistas ao sair de sua residência de verão em Castel Gandolfo, perto de Roma.

Em uma entrevista à imprensa, Parolin, secretário de Estado do Vaticano, classificou como "desumano e indefensável" o atentado do Hamas de 7 de outubro em Israel, expressando ao mesmo tempo sua comoção pela morte diária de "tantas crianças cuja única culpa parece ser ter nascido ali".

"Corremos o risco de nos insensibilizar diante desse massacre. É inaceitável e injustificável reduzir os seres humanos a simples 'danos colaterais'", declarou.

A embaixada de Israel junto à Santa Sé criticou essas declarações.

"Concentram-se na crítica a Israel, ignorando a negativa constante do Hamas em libertar os reféns ou cessar a violência", escreveu a embaixada no X.

Também denunciou "a aplicação do termo 'massacre'" porque, segundo a embaixada, "não há equivalência moral entre um Estado democrático que protege seus cidadãos e uma organização terrorista que busca matá-los".

Leão XIV mencionou aos jornalistas "dois anos muito dolorosos" desde que começou o conflito. "É necessário reduzir o ódio, recuperar a capacidade de dialogar e buscar soluções de paz", afirmou o papa.

ljm/mm/pc/mb/dd/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar