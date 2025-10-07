Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

OMC melhora suas previsões para comércio mundial em 2025

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Os produtos de inteligência artificial (IA) e o aumento das importações americanas antes do aumento das tarifas do presidente Donald Trump elevarão o volume do comércio mundial em 2025, indicou a Organização Mundial do Comércio (OMC) nesta terça-feira (7). 

A OMC modificou suas estimativas várias vezes este ano devido às incertezas sobre o impacto das novas tarifas da administração americana. 

Segundo as novas previsões dos economistas da organização, o volume do comércio mundial de mercadorias deve aumentar 2,4% (em comparação à previsão de 0,9% estabelecida em agosto) em 2025. 

No entanto, o crescimento previsto para 2026 foi reduzido para 0,5% (frente a 1,8%). O crescimento das exportações mundiais de serviços deve passar de 6,8% em 2024 para 4,6% em 2025 e, posteriormente, para 4,4% em 2026.  

"A resiliência do comércio em 2025 se deve em grande parte à estabilidade oferecida pelo sistema de comércio multilateral baseado em regras", afirmou a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, em um comunicado. 

"As perturbações atuais do sistema comercial mundial são um chamado à ação para que as nações repensem o comércio e estabeleçam conjuntamente bases mais sólidas que conduzam a uma maior prosperidade para todos", acrescentou. 

De acordo com os economistas da OMC, o crescimento do PIB mundial será de 2,7% em 2025 e de 2,6% em 2026.  

Desde seu retorno ao poder em janeiro, Trump aplicou, em várias etapas, novas sobretaxas sobre os produtos que entram nos Estados Unidos.  

Seu governo impôs uma tarifa básica de 10% a todos os países, com taxas muito mais elevadas para vários deles cujas exportações para os EUA ultrapassam as importações procedentes desse país. 

No início do ano, a OMC havia estimado que a queda do comércio mundial de mercadorias poderia chegar a 1,5% em volume em 2025, mediante a política tarifária de Trump. 

eua

