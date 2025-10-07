Nobel de Medicina, de excursão pelas montanhas, finalmente fica sabendo de seu prêmio

Após muitas ligações não atendidas, o comitê do Prêmio Nobel conseguiu falar nesta terça-feira (7) com o cientista premiado com o Nobel de Medicina, o americano Fred Ramsdell, que estava em um passeio "desconectado" quando a notícia foi anunciada. O pesquisador declarou ao The New York Times que na segunda-feira estava terminando um passeio de três semanas pela natureza com o telefone em modo avião, enquanto os organizadores do Nobel, os veículos de imprensa e seus amigos tentavam contactá-lo sem sucesso.

Finalmente, ficou sabendo que havia ganhado o Prêmio Nobel de Medicina por intermédio de sua esposa. A mulher comentou que seu telefone estava inundado de mensagens quando recuperou o sinal, já que o casal fez uma parada em Montana para encerrar as férias que incluíram trilhas e acampamentos nas montanhas dessa região. O jornal indicou que Ramsdell havia tentado retornar a ligação para Thomas Perlmann, secretário-geral da Assembleia Nobel, mas já era muito tarde na Suécia. Finalmente, conseguiram se falar na manhã desta terça-feira. Na segunda-feira, a Sonoma Biotherapeutics, o laboratório onde Ramsdell trabalha, declarou à AFP que o cientista estava "vivendo seu melhor momento" em uma excursão de trilhas "desconectado". O amigo e colega de Ramsdell, Jeffrey Bluestone, cofundador do laboratório, declarou à AFP que também não havia conseguido falar com ele.