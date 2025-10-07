Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nobel de Medicina, de excursão pelas montanhas, finalmente fica sabendo de seu prêmio

Após muitas ligações não atendidas, o comitê do Prêmio Nobel conseguiu falar nesta terça-feira (7) com o cientista premiado com o Nobel de Medicina, o americano Fred Ramsdell, que estava em um passeio "desconectado" quando a notícia foi anunciada.

O pesquisador declarou ao The New York Times que na segunda-feira estava terminando um passeio de três semanas pela natureza com o telefone em modo avião, enquanto os organizadores do Nobel, os veículos de imprensa e seus amigos tentavam contactá-lo sem sucesso.

Finalmente, ficou sabendo que havia ganhado o Prêmio Nobel de Medicina por intermédio de sua esposa. A mulher comentou que seu telefone estava inundado de mensagens quando recuperou o sinal, já que o casal fez uma parada em Montana para encerrar as férias que incluíram trilhas e acampamentos nas montanhas dessa região.

O jornal indicou que Ramsdell havia tentado retornar a ligação para Thomas Perlmann, secretário-geral da Assembleia Nobel, mas já era muito tarde na Suécia. Finalmente, conseguiram se falar na manhã desta terça-feira.

Na segunda-feira, a Sonoma Biotherapeutics, o laboratório onde Ramsdell trabalha, declarou à AFP que o cientista estava "vivendo seu melhor momento" em uma excursão de trilhas "desconectado".

O amigo e colega de Ramsdell, Jeffrey Bluestone, cofundador do laboratório, declarou à AFP que também não havia conseguido falar com ele.

Ramsdell divide o prêmio com Mary Brunkow, de Seattle, Washington, e Shimon Sakaguchi, da Universidade de Osaka, Japão, por suas descobertas relacionadas ao funcionamento do sistema imunológico.

O pesquisador, de 64 anos, declarou ao The New York Times que tenta passar o maior tempo possível nas montanhas. Sobre o prêmio, mostrou-se "grato e honrado".

