México busca acordo com EUA para evitar tarifa de 25% sobre caminhões, diz Sheinbaum

Autor AFP
AFP Autor
A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta terça-feira (7) que seu governo está negociando com os Estados Unidos para evitar a tarifa de 25% sobre caminhões importados, anunciada pelo presidente americano, Donald Trump. 

Essa medida, decidida na segunda-feira por razões de "segurança nacional" e com entrada em vigor prevista para 1º de novembro, afeta particularmente o México, admitiu Sheinbaum. A presidente acrescentou que, se necessário, tentará falar com Trump.

sem/mar/aa

eua

