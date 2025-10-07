Mapeamento pode salvar ou condenar o leito dos oceanos?

Os oceanos cobrem três quartos da superfície da Terra, mas apenas 20% do fundo do mar foi pesquisado. Contudo, mapear essas vastas regiões facilitaria a exploração de recursos naturais ou ajudaria a preservá-los?Ao olharmos para o Google Maps, parece que nosso planeta azul foi mapeado até o último canto. Afinal, satélites comerciais podem fornecer uma resolução de cerca de 30 centímetros por pixel da superfície da Terra. As imagens da superfície oceânica, porém, são bastante grosseiras, com resolução geralmente na faixa de cinco a oito quilômetros por pixel. No entanto, o que está abaixo da superfície permanece em grande parte oculto aos satélites, pois os sinais de radar não conseguem penetrar na água. Até hoje, apenas cerca de 20% do fundo do oceano foi pesquisado com sonar. Agora, o Seabed 2030, um projeto conjunto das Nações Unidas e da organização privada Nippon Foundation, visa mudar isso. Pesquisadores de todo o mundo pretendem mapear todo o fundo do oceano até o final da década. Universo subaquático inimaginável Os oceanos cobrem 71% da superfície da Terra e seus tamanhos são quase inimagináveis para nós, humanos, afirma Laura Trethewey, autora do livro The Deepest Map ("O mapa mais profundo" em tradução livre). "Simplesmente não há equivalente em terra, e é por isso que tantas vezes comparamos o oceano à Lua ou ao espaço sideral", disse a jornalista ambiental canadense à DW. Contudo, as superfícies da Lua e de Marte são mais bem mapeadas do que o fundo do mar. Em vez de buscar as estrelas e sonhar com novas sociedades perfeitas em Marte, deveríamos explorar "este espaço aparentemente alienígena aqui mesmo na Terra", diz Trethewey. Enquanto buscamos vida extraterrestre no espaço, as criaturas mais fascinantes e bizarras vivem no mundo completamente escuro, quilômetros abaixo do nível do mar: peixes-fantasma transparentes, peixes-sapo que carregam uma isca brilhante ou enormes lulas gigantes. Se você está procurando por alienígenas, eles realmente existem aqui. Ondas sonoras tornam mundos visíveis Para explorar o universo subaquático, ondas sonoras acústicas são emitidas em forma de leque por navios, robôs submergíveis e submarinos em várias direções em direção ao fundo do mar. O tempo de deslocamento desses sinais até o fundo e de volta é medido individualmente para cada feixe, e dessa forma é possível calcular a profundidade. Quanto mais profundo o som, mais profundo o mar. Assim, o levantamento com ecossondas multifeixes fornece mapas topográficos, modelos tridimensionais e perfis de terreno, mesmo para profundidades muito grandes. "Existem mundos inteiros que ainda não conhecemos aqui na Terra, montanhas e cânions desconhecidos, animais desconhecidos pela ciência e simplesmente vastas quantidades de dados e descobertas que ainda nos aguardam", diz Laura Trethewey. À luz das mudanças climáticas, a pesquisa científica sobre o fundo do mar também pode fornecer informações importantes sobre desenvolvimentos futuros. "Grande parte do fundo do mar costumava ser terra. Após a última era glacial, as geleiras derreteram, liberando água que cobriu plataformas continentais do tamanho da América do Sul. Portanto, há outro continente lá embaixo, outra Atlântida perdida, que pode lançar luz sobre como as sociedades humanas anteriores lidaram com a elevação do nível do mar", diz Trethewey. "As cartas náuticas nos dizem muito sobre o passado e o futuro, e também nos ajudam a navegar no presente." Projeto ambicioso de mapeamento O Seabed 2030 provavelmente não atingirá sua meta ambiciosa. Os oceanos são simplesmente grandes demais, os navios e equipamentos de sonar necessários estão faltando, houve "atrasos devido à pandemia de COVID e a motivação política para alcançá-lo também diminuiu", diz o autor de não ficção Trethewey. "Quando o projeto foi lançado em 2017, o mundo estava menos fragmentado geopoliticamente. Agora vivemos em uma época mais instável, e os governos estão mais desconfiados e menos dispostos a compartilhar mapas." A tecnologia não é o problema; ela existe há décadas. Os organizadores tentaram em vão "compensar quaisquer deficiências por meio de inovações como drones e crowdsourcing, bem como recrutando superiates e navios de cruzeiro para mapear o fundo do mar", disse Trethewey. Investimentos de militares e grandes corporações Explorar o fundo do mar é um desafio extremo, tanto para humanos quanto para os equipamentos. Devido às condições adversas no mar, uma expedição custa cerca de 50.000 dólares (R$ 265 mil) por dia, diz Tretheway. "A maioria das porções não mapeadas do oceano está localizada em águas profundas e internacionais, que, de acordo com a legislação marítima, pertencem a todos e a ninguém. Isso significa que o mapeamento é frequentemente realizado por militares ou por indústrias como a da pesca, mineração e telecomunicações, que não estão necessariamente dispostas a compartilhar seus mapas." O Seabed 2030 estima o custo de sua meta em 3 a 5 bilhões de dólares. Isso é aproximadamente equivalente ao custo da missão da Nasa a Marte, iniciada em 2020, incluindo o pouso do rover Perseverance no planeta vermelho. Mapas pode servir ao propósito da exploração? No entanto, um mapeamento abrangente poderia acelerar significativamente a exploração dos oceanos. "Quando as pessoas pensam em mapas, frequentemente pensam em mineração e extração de recursos. Elas não estão erradas. Atualmente, há grandes esforços para explorar as profundezas do mar e abrir as primeiras minas comerciais em águas internacionais", diz Laura Trethewey. A autora espera que o mapeamento seja usado principalmente para fins científicos e de conservação. Assim como a comunidade internacional concordou com o Tratado da Antártida logo após o mapeamento completo do continente gelado no período pós-guerra, que protegeu a região para fins científicos por 60 anos. Dinheiro e vontade política necessários Mesmo as regulamentações mais rígidas dificilmente protegerão o mar profundo tão bem quanto o fazem a nossa atual ignorância e inacessibilidade aos oceanos. "Quase dois terços dos oceanos e quase metade da superfície da Terra estão dentro das chamadas águas internacionais, o que significa que nenhum país ou indivíduo tem direitos de propriedade sobre elas. Esse status legal incerto é a principal razão pela qual as águas internacionais são em grande parte sem monitoramento e desregulamentadas, e por que é tão difícil combater a criminalidade no mar, seja a sobrepesca, a poluição ou o tráfico de drogas", explica Trethewey. "Embora uma política oceânica mais rigorosa seja bem-vinda, talvez mais importantes sejam o dinheiro e a vontade política", disse a canadense à DW. "O oceano é inimaginavelmente vasto e, sem dinheiro para monitorar e aplicar regulamentações no mar, novas regras não farão sentido."