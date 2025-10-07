Justiça da Costa Rica aprova extradição para os EUA de ex-ministro da Segurança

Um tribunal da Costa Rica aprovou nesta terça-feira (7) a extradição do ex-ministro da Segurança e ex-juiz Celso Gamboa, que enfrenta acusações de tráfico de drogas nos Estados Unidos, informou o Poder Judiciário. Gamboa, de 49 anos, foi preso em junho, um mês depois de a Costa Rica aprovar uma reforma constitucional que permite a extradição de seus cidadãos acusados de narcotráfico e terrorismo.

O ex-ministro da Segurança Pública (2014) e juiz (2016–2018) foi detido em 23 de junho, em cumprimento a uma ordem de prisão emitida por um tribunal do Texas. Gamboa foi formalmente acusado de narcotráfico pelo Departamento de Justiça americano em 11 de julho e sancionado pelo Departamento do Tesouro em 18 de agosto. Segundo o Ministério Público americano, Gamboa ajudou "outros narcotraficantes internacionais a fabricar, distribuir e transportar grandes quantidades de cocaína, boa parte das quais foi traficada pela Costa Rica em direção aos Estados Unidos". Além disso, o acusado responde na Costa Rica por suspeita de uso de documento falso.