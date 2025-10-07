Jordi Alba anuncia que irá se aposentar ao final da temporada com o Inter Miami

"Faço isso com absoluta convicção, plenitude e felicidade, porque sinto que percorri este caminho com toda a paixão possível, e que agora é o momento certo para abrir uma nova etapa e fechar a anterior com a melhor das sensações", disse o jogador de 36 anos em um vídeo publicado no Instagram.

O lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba, companheiro de Lionel Messi no Inter Miami, anunciou nesta terça-feira (7) que irá se aposentar do futebol ao final da temporada da liga americana (MLS).

O anúncio é surpreendente, já que em maio Alba renovou seu contrato com o Inter até o final de 2027. A decisão se deve a razões estritamente pessoais e familiares, disse à AFP uma fonte do entorno do jogador.

"Hoje encerro este capítulo sabendo que dei tudo. O futebol foi, é e sempre será uma parte essencial da minha vida. Obrigado, futebol. Obrigado por tanto", acrescentou o lateral em seu vídeo de despedida.

Aos 36 anos, Jordi Alba anuncia sua aposentadoria pouco depois de outro espanhol do Inter Miami, o volante Sergio Busquets (37 anos), avisar no final de setembro que vai pendurar as chuteiras ao final da temporada da MLS, que vai até o dia 6 de dezembro.

O time de Miami ainda tem pela frente jogos da temporada regular a disputar antes do início dos playoffs, em 24 de outubro.