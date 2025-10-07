Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem acusado de estuprar Gisèle Pelicot sabia que ela estava dormindo, diz investigador

O homem julgado em apelação pelo estupro de Gisèle Pelicot em 2019 na França estava "plenamente ciente" de que a mulher, que se tornou um ícone feminista global, estava dormindo, declarou um investigador nesta terça-feira (7). 

Husamettin Dogan, um ex-pedreiro de 44 anos, compareceu sozinho a um tribunal em Nîmes, no sul da França, após ser o único dos 51 homens condenados em dezembro a recorrer da sentença. 

O réu alega que "nunca" teve a intenção de estuprá-la e que foi manipulado pelo então marido dela, Dominique Pelicot, a quem o tribunal condenou a 20 anos de prisão por drogá-la para dormir e estuprá-la com estranhos entre 2011 e 2020. 

"Não tenho dúvidas de que ele estava plenamente ciente do estado da vítima", previamente sedada por seu agora ex-marido, disse o chefe da investigação do caso, Jérémie Bosse-Platière, nesta terça-feira. 

"Todos que assistem aos vídeos entendem imediatamente", acrescentou. O arquivo inclui 107 fotos e 14 vídeos da noite de 28 de junho de 2019, encontrados no disco rígido de Dominique.

Em vários vídeos, o acusado aparece penetrando a vítima e forçando Gisèle Pelicot, completamente "inerte e roncando", a praticar sexo oral nele, na companhia do ex-marido. 

O investigador descreve um vídeo em que a mulher de 72 anos se move e o agressor se retira rapidamente. 

"Ele está preocupado com a possibilidade de a vítima acordar e permanece imóvel, em posição de espera. Após 30 segundos, ao perceber que foi um reflexo devido à dor ou ao desconforto, ele reinsere o pênis na vagina dela", explica. 

O policial destaca que ambos os homens agiram em silêncio para não acordar a vítima e acredita que o acusado permaneceu ali "por pelo menos 3 horas e 24 minutos", embora a defesa afirme que foi meia hora. 

Dogan alega que Dominique Pelicot o forçou a continuar, embora, segundo o investigador, não tenha havido ameaças. 

O ex-marido deve depor como testemunha nesta terça-feira. Sua advogada, Béatrice Zavarro, garantiu que ele manterá a posição do primeiro julgamento, na qual afirmou que "todos" sabiam da situação.

