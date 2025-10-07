Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hamas "quer garantias de Trump" para um acordo de trégua em Gaza, diz negociador

Hamas "quer garantias de Trump" para um acordo de trégua em Gaza, diz negociador

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O principal negociador do Hamas, Khalil Al Hayya, declarou nesta terça-feira (7), durante as conversações indiretas com Israel no Egito, que o grupo "quer garantias do presidente [dos Estados Unidos Donald] Trump e dos países patrocinadores de que a guerra terminará de uma vez por todas".

"Não confiamos na ocupação, nem por um segundo", afirmou ao meio de comunicação egípcio Al-Qahera News, vinculado ao Estado, em referência a Israel.

"Ao longo da história, a ocupação israelense não cumpriu suas promessas, e experimentamos isso duas vezes nesta guerra. Portanto, queremos garantias reais", acrescentou, acusando Israel de violar duas vezes o cessar-fogo no atual conflito.

bha/dcp/hgs/jvb/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar