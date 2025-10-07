Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Freio nas energias renováveis dificulta alcançar meta da COP28

Autor AFP
O crescimento das energias renováveis está desacelerando devido a mudanças políticas sobretudo nos Estados Unidos e na China, o que complicará o alcance da meta de triplicar as capacidades até 2030, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE). 

No ano passado, a AIE ainda acreditava que era possível alcançar essa meta, definida no acordo final na COP28 em Dubai em 2023.

No entanto, de acordo com o último relatório anual da agência, publicado nesta terça-feira (7), a capacidade global de energia produzida a partir de fontes renováveis, como solar, eólica e hidrelétrica, deve "atingir 2,6 vezes o nível de 2022 até 2030". 

A AIE enfatiza que essas projeções são "menores do que os 5%" do ano passado e "refletem mudanças políticas, regulatórias e de mercado desde 2024". 

Isso se explica por dois motivos principais, segundo a agência: primeiro, a eliminação antecipada de incentivos fiscais federais nos Estados Unidos e outras mudanças regulatórias, que levaram a AIE a reduzir suas projeções para o mercado americano em quase 50% em comparação com o ano passado.

Em segundo lugar, o fato de a China ter passado de um sistema de tarifas regulamentadas para um sistema baseado em licitações para a compra de eletricidade renovável, o que "afeta a lucratividade dos projetos" e leva a uma queda nas previsões de crescimento para o país. 

A AIE prevê que a capacidade global de energia renovável aumentará em 4.600 gigawatts (GW) até 2030, o que é "aproximadamente equivalente à capacidade total de produção da China, União Europeia e Japão combinados". 

Há um ano, a AIE previu que essas capacidades quase triplicariam, com mais de 5.500 GW adicionados entre 2024 e 2030.

