Espanha vence Ucrânia (1-0) e é 1ª seleção garantida nas quartas do Mundial Sub-20

A 'Rojita' se classificou para a próxima fase graças ao gol do atacante Pablo García aos 24 minutos, na partida que foi disputada no Estádio Elías Figueroa, em Valparaíso, a cerca de 100 km de Santiago.

A Espanha derrotou a Ucrânia por 1 a 0 nesta terça-feira (7) e avançou para as quartas de final do Mundial Sub-20, no Chile, onde vai enfrentar Colômbia ou África do Sul.

Após doze anos de ausência no torneio juvenil, a Espanha consolidou seu status de candidata ao título. A difícil primeira fase, na qual só conseguiu se classificar como melhor terceira colocada após eliminar o Brasil na última rodada, já é passado.

O próximo adversário da Espanha virá do duelo entre Colômbia e África do Sul, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Fiscal, em Talca, a cerca de 250 km ao sul da capital.

