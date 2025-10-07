Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Djokovic avança pela 11ª vez às quartas de final do Masters 1000 de Xangai

Djokovic avança pela 11ª vez às quartas de final do Masters 1000 de Xangai

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O tenista sérvio Novak Djokovic, favorito após as eliminações de Jannik Sinner e Alexander Zverev, continua sua jornada no Masters 1000 de Xangai e se classificou para as quartas de final com vitória sobre o espanhol Jaume Munar nesta terça-feira (7).

Djokovic, atual número 5 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 5-7 e 6-2, em duas horas e 42 minutos para alcançar as quartas pela 11ª vez em Xangai, onde já foi em 2012, 2013, 2015 e 2018.

Contra Munar, o veterano sérvio não demorou a conseguir uma quebra para liderar por 3-1. Após uma paralisação médica para receber uma massagem na panturrilha direita, confirmou a vantagem e fechou o set em 6-3.

O espanhol, mais confiante na segunda parcial, conseguiu empatar a partida depois de quebrar o serviço de Djokovic no 11º game, ao término de uma longa troca de bolas.

Mas o sérvio de 38 anos encontrou energia para conseguir duas quebras de saque no terceiro set e selar a vitória sobre Munar, que é dez anos mais jovem.

Nas quartas de final, Djokovic vai enfrentar o belga Zizou Bergs (N.44), que também sofreu para eliminar o canadense Gabriel Diallo, com parciais de 3-6, 7-5 e 7-6 (10/8), após salvar dois match points.

O dinamarquês Holger Rune também vai disputar as quartas, depois de vencer o francês Giovanni Mpetshi Perricard por 2 sets a 1, parciais de 6-4, 6-7 (7/9) e 6-3.

chc/hpa/dam/pc/cb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar