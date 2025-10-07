Dirigente da Federação Japonesa de Futebol é condenado na França por consumir pornografia infantil

Um dirigente da Federação Japonesa de Futebol (JFA) foi detido em Paris e condenado a 18 meses de prisão com suspensão da pena por consumir pornografia infantil em um voo, informou a justiça francesa nesta terça-feira (7). "O ato foi descoberto pela tripulação do avião, que fez o alerta depois de ter constatado que o condenado observava imagens de pornografia infantil no avião", explicou a Promotoria do tribunal de Bobigny, próximo de Paris.

Masanaga Kageyama, diretor técnico da JFA, foi detido durante uma escala no aeroporto Charles de Gaulle durante sua viagem do Japão rumo ao Chile. Segundo o jornal Le Parisien, os comissários de bordo o flagraram observando imagens em seu laptop na classe executiva de um voo da Air France. Na ocasião, ele alegou que se tratava de fotos geradas por inteligência artificial. Kageyama foi detido assim que o avião pousou, na última quinta-feira, e ficou em prisão preventiva durante o fim de semana até comparecer ao tribunal, onde reconheceu os fatos e disse estar envergonhado, alegando não saber que era algo proibido na França. O tribunal de Bobigny o condenou na segunda-feira a 18 meses de prisão com suspensão de pena e a pagar 5 mil euros de multa (R$ 31 mil na cotação atual) por importação, posse, gravação ou observação de imagens de caráter pornográfico de um menor de 15 anos.

Kageyama também foi proibido de exercer qualquer atividade em contato com menores e de entrar no território francês por um período de dez anos. Além disso, a França incluiu seu nome no arquivo judicial de autores de infrações sexuais. Após a condenação, o dirigente foi liberado, mas ainda não retornou ao Japão, segundo o secretário-geral da JFA, Kazuyuki Yukawa.

A federação japonesa declarou em comunicado que o contrato de Kageyama será rescindido imediatamente, ao considerar que o caso é "profundamente lamentável", e pediu "sinceras desculpas pela preocupação e perturbação causadas". "O futebol faz parte da sociedade. Uma situação como esta não pode acontecer. Temos que trabalhar juntos para garantir o respeito total das regras e diretrizes", declarou Yukawa durante entrevista coletiva em Tóquio. Masanaga Kageyama era responsável por implementar medidas para ajudar a fortalecer os times de futebol japoneses, incluindo a seleção nacional, além de treinar e desenvolver jovens jogadores.