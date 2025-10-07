Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dinamarca proibirá redes sociais para menores de 15 anos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
A Dinamarca proibirá o uso das redes sociais para menores de 15 anos, anunciou, nesta terça-feira (7), a primeira-ministra, Mette Frederiksen, na abertura da sessão parlamentar.

"O governo propôs proibir várias redes sociais para crianças e jovens menores de 15 anos", declarou em seu discurso.

O projeto de lei, que será apresentado em uma data ainda não definida, indica que, em alguns casos, os jovens poderão utilizar redes a partir dos 13 anos, mas somente com a autorização dos pais.

"O telefone celular e as redes sociais roubam a infância de nossos filhos", disse a primeira-ministra, indicando que 60% dos jovens entre 11 e 19 anos preferem ficar em casa durante seu tempo livre em vez de sair para ver os amigos.

O governo não indicou como controlará a proibição.

A nível internacional, a Austrália é um dos países pioneiros na regulamentação da internet e seu Parlamento aprovou, em 2024, uma lei que proíbe redes sociais como TikTok, X, Facebook ou Instagram para os menores de 16 anos.

Em junho, a Grécia propôs fixar uma idade de maioridade digital em toda a União Europeia, abaixo da qual as crianças não poderiam acessar as redes sociais sem o consentimento dos pais.

