Dinamarca proibirá redes sociais para menores de 15 anos

"O governo propôs proibir várias redes sociais para crianças e jovens menores de 15 anos", declarou em seu discurso.

A Dinamarca proibirá o uso das redes sociais para menores de 15 anos, anunciou, nesta terça-feira (7), a primeira-ministra, Mette Frederiksen, na abertura da sessão parlamentar.

O projeto de lei, que será apresentado em uma data ainda não definida, indica que, em alguns casos, os jovens poderão utilizar redes a partir dos 13 anos, mas somente com a autorização dos pais.

"O telefone celular e as redes sociais roubam a infância de nossos filhos", disse a primeira-ministra, indicando que 60% dos jovens entre 11 e 19 anos preferem ficar em casa durante seu tempo livre em vez de sair para ver os amigos.

O governo não indicou como controlará a proibição.

A nível internacional, a Austrália é um dos países pioneiros na regulamentação da internet e seu Parlamento aprovou, em 2024, uma lei que proíbe redes sociais como TikTok, X, Facebook ou Instagram para os menores de 16 anos.