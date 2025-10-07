Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dembélé vai comemorar Bola de Ouro com seu primeiro clube no domingo

Autor AFP
O atacante francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, vai celebrar a conquista de sua Bola de Ouro de 2025 no próximo domingo em Évreux, onde cresceu e iniciou sua carreira no futebol, informou a prefeitura da cidade à AFP nesta terça-feira (7). 

O jogador de 28 anos "será recebido na prefeitura às 15h, no horário local (às 10h de Brasília) para receber uma medalha da cidade e apresentar sua Bola de Ouro", disse o chefe de gabinete, Camille Narancitch, à AFP. 

Depois, ele vai comparecer ao estádio Mathieu Bodmer, do Évreux FC, onde começou a jogar futebol em 2004.

Dembélé deixou Évreux para treinar com o Rennes aos 13 anos, antes de jogar pelo Borussia Dortmund e pelo Barcelona. 

Vencedor da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain em maio deste ano, o atacante também conquistou a Copa do Mundo de 2018 vestindo a camisa da seleção francesa.

