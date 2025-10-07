Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Decisão das decisões' de LeBron James era ação de marketing com marca de conhaque

Autor AFP
A anúncio da "decisão das decisões" feito por LeBron James, que alimentou os rumores sobre sua aposentadoria, acabou sendo, afinal, uma ação de marketing revelada nesta terça-feira (7).

A chamada "Segunda Decisão", promovida em um enigmático vídeo publicado na véspera nas redes sociais do astro da NBA era, na realidade, uma peça publicitária para anunciar o lançamento de uma linha de conhaque em parceria com a marca Hennessy, que começará a ser vendida em outubro.

O teaser de segunda-feira era uma clara referência à famosa "Decisão" anunciada por James em 2010, quando gerou expectativa sobre seu futuro antes de confirmar sua saída do Cleveland Cavaliers para o Miami Heat.

Em meio às especulações de que o anúncio desta terça-feira poderia confirmar sua aposentadoria ao final da temporada, os preços dos ingressos para o último jogo em casa do Los Angeles Lakers na campanha 2025/2026 dispararam.

De acordo com a Tickpick, plataforma de compra e venda de ingressos, a entrada mais barata para o jogo dos Lakers contra o Utah Jazz no dia 12 de abril subiu de US$ 85 (cerca de R$ 450 na cotação atual) para US$ 445 (R$ 2.370) nas horas seguintes à publicação do vídeo.

O menor preço para um ingresso de revenda online na SeatGeek é de US$ 821 (R$ 4.370) e de US$ 955 (R$ 5.080) na Ticketmaster.

Aos 40 anos, LeBron James se prepara para começar sua 23ª temporada na NBA. Na semana passada, o astro dos Lakers declarou que espera que sua aposentadoria chegue "mais cedo do que tarde".

basquete nba

