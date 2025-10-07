Brasileiro que pulou Muro de Berlim vira série de podcast

Em seis episódios, "O Pulo de Miguel" conta a incrível história de Miguel Carmo, um brasileiro que viveu exilado entre os dois lados da Cortina de Ferro.Na madrugada de 5 de novembro de 1971, o carioca Miguel Carmo ignorou a perigosa fronteira entre as Alemanhas para cometer um feito espantoso. Aos 19 anos, o brasileiro, que já tinha entrado na mira da Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental, simplesmente pulou o Muro de Berlim. Tudo isso sem ser notado pelos guardas, que tinham permissão para atirar em quem tentasse transpor clandestinamente a Cortina de Ferro. Mas, diferentemente dos casos mais conhecidos, em que a travessia acontecia do lado Oriental, socialista, para o lado Ocidental, capitalista, Miguel fez o caminho contrário. Por ser considerado "subversivo" pelo governo da Alemanha Oriental, o brasileiro estava ilhado em Berlim Ocidental. Ele tinha sido expulso do lado socialista do Muro por ter ideias radicais demais, mesmo que também fosse um comunista. O carioca se mudou para a Alemanha Oriental em 1965, junto com os pais, Ana Montenegro e Alberto Carmo. Dirigentes do Partido Comunista Brasileiro (PCB), eles se exilaram no Leste de Berlim para fugir da ditadura militar brasileira, que perseguia, entre outros, os militantes comunistas. Em 1964, Miguel, aos 12 anos, já tinha sido detido no Brasil. O governo da Alemanha Oriental, por sua vez, o colocou na prisão pela primeira vez em 1969, quando tinha 17 anos, por criticar publicamente o governo do país socialista. Mandado para o outro lado do Muro, impedido de ver os pais, a irmã, os amigos e a namorada, Miguel fez o mais difícil para matar a saudade. Toda a investigação em torno do pulo do brasileiro e dos embates dele com a Stasi estão num dossiê de 600 páginas compilado pela polícia secreta da Alemanha Oriental, onde foram inclusive anexadas fotos com os rastros deixados por Miguel Carmo durante a travessia da Cortina de Ferro. "O Pulo de Miguel" O documento, obtido com exclusividade pelo repórter Fábio Corrêa, é o ponto de partida para a nova série de podcasts da DW, O Pulo de Miguel, junto dos 35 anos da Reunificação da Alemanha, comemorados nesta sexta-feira (03/10). São seis episódios, um por semana. A série vai estar dentro do DW Revista, o podcast semanal da DW, disponível no site e nas principais plataformas de áudio. Os episódios são publicados todas as sextas-feiras e seguem até o dia 7 de novembro. Mas a história não para – nem começa – aí. O jornalista também empreendeu uma viagem entre Brasil e Alemanha para reencontrar pessoas que conheceram Miguel Carmo e que ajudam a tentar entender não só o "feito" do brasileiro, mas também como era o mundo durante Guerra Fria, esse período histórico cujas marcas continuam vivas até hoje. Para além de Stasi e Alemanha, ditadura militar e Brasil, O Pulo de Miguel também faz um retrato do mundo que entrou em ebulição nos anos 1960 e 1970. Rolling Stones, Jorge Amado, Bahia e Minas Gerais são o pano de fundo da série de reportagens em áudio e que, no fundo, é a história de uma família brasileira dividida pela Guerra Fria. O trabalho investigativo ainda inclui entrevistas, relatos biográficos, documentos históricos e até um livro independente, publicado pela alemã Johanna Vogel, em 2011, na Alemanha, sobre Miguel, que ela adotou oficialmente após o brasileiro ter cometido a travessia clandestina. A série de podcasts contou com o apoio financeiro da bolsa Holbrooke Grant, por meio da fundação alemã IJP (Internationale Journalisten-Programme), que financia projetos de pesquisa com perspectiva transnacional. Autor: Fábio Corrêa