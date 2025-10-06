Trump envia Guarda Nacional a Chicago enquanto ICE amplia ações agressivas contra imigrantes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou neste fim de semana o envio de 300 membros da Guarda Nacional a Chicago, em meio a uma escalada de confrontos entre agentes federais e moradores locais. A decisão ocorre enquanto o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) intensifica operações na cidade com o uso de helicópteros, gás lacrimogêneo e detenções em massa.

Segundo a Casa Branca, o objetivo é "proteger oficiais federais e propriedades" diante de "distúrbios violentos e anarquia que líderes locais não conseguiram conter", afirmou a porta-voz Abigail Jackson. O governador democrata de Illinois, JB Pritzker, criticou duramente a medida, chamando-a de "uma encenação fabricada - não um esforço sério para proteger a segurança pública". "É ultrajante e antidemocrático exigir que um governador envie tropas contra sua própria população", disse.