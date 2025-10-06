Trump diz que Hamas está cedendo enquanto grupo negocia troca de reféns com Israel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 6, que o Hamas está cedendo em questões "muito importantes" nas negociações indiretas entre o grupo terrorista e Israel para um acordo de paz na Faixa de Gaza. "Tenho limites: se certas questões não forem atendidas, isso não vai acontecer", afirmou Trump a repórteres no Salão Oval, quando questionado se havia imposto condições, como o desarmamento do Hamas, para selar a paz.

"Acho que estamos indo muito bem e que o Hamas está concordando com coisas muito importantes", ele acrescentou. Trump expressou otimismo sobre o futuro das negociações indiretas no Egito para encerrar a guerra, de acordo com seu plano de 20 pontos. "Acho que vamos chegar a um acordo", embora "eles estejam tentando há anos e anos chegar a um acordo... vamos chegar a um acordo sobre Gaza, tenho quase certeza, sim", afirmou o republicano. O presidente americano também negou relatos de que criticou o primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu por sua visão pessimista em relação ao resultado das negociações. Sob pressão para encerrar a guerra em Gaza após dois anos brutais de combate, negociadores de Israel e do Hamas se reuniram mais cedo nesta segunda-feira, 6, com mediadores no Egito para começar a discutir um abrangente plano de paz apresentado por Trump na semana passada.

Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca, disse na tarde desta segunda-feira que "conversas técnicas" estavam em andamento no Egito, envolvendo "partes de todos os lados". As conversas indiretas entre Israel e o Hamas, mediadas pelos Estados Unidos, Catar e Egito, provavelmente se concentrarão em dois aspectos da proposta de 20 pontos de Trump: a troca de palestinos mantidos por israelenses por reféns capturados no ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra, e a retirada israelense de partes de Gaza. Leavitt disse a repórteres em uma coletiva na Casa Branca que as equipes estavam no Egito para discutir essa troca. "Eles estão revisando a lista dos reféns israelenses e também dos presos políticos que serão libertados, e essas negociações estão em andamento", disse ela.

"Todos os lados deste conflito concordam que esta guerra precisa acabar, e concordam com a estrutura de 20 pontos proposta pelo Presidente Trump". As negociações, ela acrescentou, foram uma "conquista incrível". Israel acredita que cerca de 20 reféns ainda estejam vivos em Gaza e também busca os restos mortais de outros 25. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse à Fox News no domingo, 5, que o Hamas havia "concordado com o acordo de libertação de reféns do presidente". Segundo esse plano, os reféns serão trocados por 250 prisioneiros palestinos que cumprem penas perpétuas e 1.700 moradores de Gaza presos por Israel durante a guerra. Para cada refém cujos restos mortais forem libertados, Israel também libertará os restos mortais de 15 moradores de Gaza.

Embora o plano preveja a libertação dos reféns em até 72 horas após a concordância de Israel, isso seria logisticamente difícil, dizem especialistas. E os dois lados ainda não chegaram a um acordo sobre quais prisioneiros palestinos serão libertados. Assim, ainda não está claro se há acordo sobre todos os aspectos do plano, conforme apresentado inicialmente. Na sexta-feira, 3, o Hamas afirmou estar disposto a libertar os reféns. Mas o grupo terrorista não abordou os principais pontos do plano de paz americano, entre eles as exigências às quais se opôs no passado. A proposta, por exemplo, pede que o Hamas se desarme e não tenha nenhum papel na governança de Gaza - ambas posições israelenses importantes que o Hamas rejeita há muito tempo.