Thauvin, campeão mundial em 2018, volta a ser convocado pela França seis anos depois
O atacante do Lens, Florian Thauvin, campeão mundial em 2018, foi convocado pela França para substituir Bradley Barcola, que está afastado devido a uma lesão, nas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 contra Azerbaijão e Islândia, anunciou a Federação Francesa de Futebol (FFF) nesta segunda-feira (6).
Thauvin, de 32 anos, com 10 partidas pela seleção francesa em seu currículo e um gol marcado, não joga com a camisa dos 'Bleus' desde o dia 11 de junho de 2019.
Ele substitui na lista de convocados Barcola, que tem uma lesão na coxa direita, de acordo com a FFF.
O desfalque de Bradley Barcola se soma a uma série de lesões e baixas que afetam o ataque da atual vice-campeã mundial.
O técnico Didier Deschamps não poderá contar com o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, e nem com Désiré Doué e Marcus Thuram.
Além disso, o capitão Kylian Mbappé chegou ao centro de treinamento em Clairefontaine (nos arredores de Paris) nesta segunda-feira com um desconforto no tornozelo direito.
kn/pm/mb/aamDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente