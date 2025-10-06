Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reunião de Lula Trump foi positiva, diz Haddad, sem dar detalhes

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reunião entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, foi "positiva". Ele se recusou a oferecer mais detalhes sobre o encontro, que ocorreu por videochamada na manhã desta segunda-feira, 6. Segundo o ministro, foi combinado que uma nota a ser publicada pelo Palácio do Planalto vai centralizar as informações sobre a reunião.

Este foi o primeiro contato entre os líderes desde um rápido encontro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro. Como mostrou a Broadcast, a reunião foi costurada durante este fim de semana. Ainda há a possibilidade de uma reunião presencial, no fim do mê, na Malásia, durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). O Summit do grupo é anual e visa a promover o desenvolvimento na região do Sudeste Asiático. Lula irá para o evento, mas não está certo ainda que o americano vai participar.

Mais cedo, o chefe da Fazenda esteve no Planalto ao lado de Lula e dos ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do Desenvolvimento, Indústria, Serviços e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, principais negociadores desde o início do tarifaço.

