Petróleo fecha em alta após aumento de produção menor que o esperado

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro subiu 1,46%, chegando a 65,47 dólares.

Os preços do petróleo registraram leve alta nesta segunda-feira (6), depois que os países-membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) decidiram, na véspera, um aumento de produção menor do que o previsto pelo mercado.

O equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em novembro, avançou 1,33%, para 61,69 dólares.

Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Omã e Argélia decidiram no domingo elevar a produção em 137 mil barris por dia a partir de novembro.

Os países do cartel aumentaram em 2,5 milhões de barris a produção diária desde abril.

Antes da reunião virtual de domingo, “havia especulações de que o grupo dos oito” injetaria diariamente 500 mil barris adicionais no mercado, observou Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.